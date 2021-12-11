Співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, яка нещодавно танцювала на паркеті "Танців з зірками" з Юрієм Мєшковим, розповіла, що зараз у неї з ним, поділившись в Instagram.

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька популярна українська співачка, яка встигла завоювати серця не тільки українських слухачів, а й усього світу. Нещодавно зірка брала участь в" Танцях з зірками", де увійшла в топ 5 пар з Юрієм Мешком, а після проекту неодноразово натякала на щось більше, ніж просто партнерство по"танцях". У нових сторіс в Instagram Зарицька вирішила поговорити з фанатами.

"Давно не говорила з вами. Давайте щось цікаве", - написала Олександра, пропонуючи поговорити.

"З Прохоровим Ви залишилися друзями??",- запитав фанат.

"Ми пройшли і вогонь і сльози і все, це зміцнило нашу дружбу, я його дуже люблю", - написала Олександра і додала фото з Прохоровим.

"Що у тебе з Юрою?",- запитав другий фанат.

"Юра для мене особлива людина...",- написала загадково зірка і додала фото Мєшкова.

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