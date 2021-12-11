Співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, яка нещодавно танцювала на паркеті "Танців з зірками" з Юрієм Мєшковим, розповіла, що зараз у неї з ним, поділившись в Instagram.
Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька популярна українська співачка, яка встигла завоювати серця не тільки українських слухачів, а й усього світу. Нещодавно зірка брала участь в" Танцях з зірками", де увійшла в топ 5 пар з Юрієм Мешком, а після проекту неодноразово натякала на щось більше, ніж просто партнерство по"танцях". У нових сторіс в Instagram Зарицька вирішила поговорити з фанатами.
"Давно не говорила з вами. Давайте щось цікаве", - написала Олександра, пропонуючи поговорити.
"З Прохоровим Ви залишилися друзями??",- запитав фанат.
Гастролююча по Росії Loboda несподівано отримала українську нагороду: "Всі аж повистрибували"
Пенсії українців піднімуть з 1 січня, хто отримуватиме 6000 гривень, а кому обіцяють 20 тисяч
Обранець Огневич розбив їй серце, фаворит "Холостячки" прийшов на допомогу: "Красиві у них будуть дітки"
У мережі показали, як головна красуня Голлівуду Анджеліна Джолі змінилася за десять років: фото
Внучка Софії Ротару в сітчастих штанях і маленькому купальнику розімліла на пляжі: кадри з відпочинку
"Ми пройшли і вогонь і сльози і все, це зміцнило нашу дружбу, я його дуже люблю", - написала Олександра і додала фото з Прохоровим.
"Що у тебе з Юрою?",- запитав другий фанат.
"Юра для мене особлива людина...",- написала загадково зірка і додала фото Мєшкова.
Нагадаємо, схудла на 20 кг Зарицька з KAZKA розцвіла поруч з відомим продюсером
А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк у блискучому міні вразила фігурою, Зарицька з KAZKA оцінила
Також Politeka писала, що схудла на 20 кг Зарицька з KAZKA в купальнику подражнила Нікітюк і Дикусара