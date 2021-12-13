Відома українська співачка, солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька показала шанувальникам свої форми у купальнику під час відпочинку в лазні.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram відома українська виконавиця та фронтвумен гурту KAZKA Олександра Зарицька відповідала на різні питання шанувальників. Так, як відповідь на одне із них співачка показала відео зі свого відпочинку в лазні. Зарицька була у суцільному білому купальнику в чорну полосочку, який вигідно підкреслив її схудле тіло.

"Кожен має право на свій вибір. Я вибираю і те, і те", - відповіла на питання Олександра.

Нагадаємо, що під час участі в шоу "Танці з зірками", де співачка виходила на паркет із Юрієм Мєшковим, Зарицькій вдалося схуднути майже на 20 кілограмів.

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