Співачка Олександра Зарицька з групи KAZKA показала стильний образ, поділившись в Instagram.

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька є популярною вітчизняною артисткою і учасницею групи KAZKA. Зірка відома не тільки в Україні, а й по всьому світу, адже відеороботи співачки набирають десятки і сотні мільйонів переглядів. А нещодавно співачка брала участь у шоу" Танці з зірками", де посіла п'яте місце з Юрієм Мєшковим. Не забуває артистка і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Олександра була в толстовці і шапочці. Зірка сховала очі за головним убором, взявшись за нього руками.

"Починає здаватися, що все моє життя стає фіолетового кольору", - написала Олександра під фото.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Самий трендовий колір в прийдешньому році! Це круто!", "Ну так колір-фантастичний", "Супер", "Топ", "у мене така ж фігня".

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