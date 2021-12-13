Украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая не смогла расстаться со своим партнером по «Танцям з зірками», пригласив его сниматься в своем клипе.

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая опубликовала у себя в Инстаграм анонс клипа, сообщив, что в нем появится танцор Юрий Мешков.

«Автоответчик. Премьера 16/12. KAZKA x RUNSTAR feat. Юрий Мешков», - подписала анонс Зарицкая.

В комментариях поклонники группы оставили массу теплых слов.

«Мы уже загрустили по Юре», «Ох, моя любимая песня из альбома, жду», «Наконец-то», «С нетерпением ждем премьеры», «Ждемс... Будет бомба», «Вот твой друг для разговоров», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Зарицкая и Мешков были одними из фаворитов шоу. Во время участия в проекте певица сильно похудела, потеряв почти 20 килограмм. Она признавалась, что придерживалась диеты для того, чтобы партнер мог ее поднимать. Сейчас Зарицкая поддерживает форму и выглядит просто превосходно, радуя поклонников модными выходами.

Напомним, что Зарицкая честно рассказала, что у нее с Мешковым: "Особенный человек...".

Как сообщала Politeka, Зарицкая в купальнике показала достоинства крупным планом: "Каждый имеет право".

Также Politeka писала, что Зарицкая засветила новый стиль: "Моя жизнь становится....".