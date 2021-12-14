Як пише Politeka.net, нещодавно Лопес влаштувала серію романтичних побачень разом зі своїм коханим Беном Аффлеком і відразу викликала бурхливе захоплення в мережі. А цього разу вона в дизайнерській сукні Elie Saab підкорила стильним образом.
Разом з Беном Аффлеком вона з'явилася на прем'єрі фільму "ніжний бар" в Лос-Анджелесі.
Так, вчора зірки відвідали прем'єру фільму, в якому актор зіграв головну роль. Через зйомки раніше пара розходилася на кілька тижнів, адже і Лопес знімалася в романтичній комедії.
Винуватець торжества в цей вечір позував фотографам в костюмі і короткому чорному пальто, а Лопес вибрала напівпрозоре плаття зі значним декольте.
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Відзначимо, незважаючи на завантажений і насичений графік, Лопес встигає також займатися в залі, ходить на тренування з танців (вона захоплюється спортивними та латиноамериканськими видами танців), і відпочиває з дітьми.
Причому це все Дженніфер показує рідко, щоб мати якийсь особистий простір без обговорень. Навіть без фільтрів або на публіці перед камерами її підозрюють у захопленні уколами краси. Оскільки Лопес навіть на прогулянці в спортивному топі і лосинах виглядає молодше звичайного, 52-річної знаменитості часто пишуть про її вигляд.
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