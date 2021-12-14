52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая несколько недель назад вернулась со съемок фильма, посетила светское мероприятие вместе с Беном Аффлеком.

Как пишет Politeka.net, недавно Лопес устроила серию романтичных свиданий вместе со своим возлюбленным Беном Аффлеком и сразу вызвала бурный восторг в сети. А в этот раз она в дизайнерском платье Elie Saab покорила стильным образом.

Вместе с Беном Аффлеком она появилась на премьере фильма «Нежный бар» в Лос-Анджелесе.

Так, вчера звезды посетили премьеру фильма, в котором актер сыграл главную роль. Из-за съемок ранее пара расходилась на несколько недель, ведь и Лопес снималась в романтичной комедии.

Виновник торжества в этот вечер позировал фотографам в костюме и коротком черном пальто, а Лопес выбрала полупрозрачное платье с внушительным декольте.

Отметим, несмотря на загруженный и насыщенный график, Лопес успевает также заниматься в зале, ходит на тренировки по танцам (она увлекается спортивными и латиноамериканскими видами танцев), и отдыхает с детьми.

Причем это все Дженнифер показывает редко, чтобы иметь какое-то личное пространство без обсуждений. Даже без фильтров или на публике перед камерами ее подозревают в увлечении уколами красоты. Поскольку Лопес даже на прогулке в спортивном топе и лосинах выглядит моложе обычного, 52-летней знаменитости часто пишут о ее виде.

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