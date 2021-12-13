Як передає Politeka.net, Вікторія Булітко є відомою українською гумористкою. Також вона відома як актриса "Дизель шоу". Дівчина починала свою кар'єру в різних гумористичних проектах. Після цього Вікторія Булітко потрапила в команду КВН "Дівчата з Житомира", де виступала як співаюча актриса.
Так, цього разу гумористка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Вікторія Булітко у зеленій піжамі взялася за ніж і почала погрожувати оператору. Вона в позі ніндзі почала махати знаряддям в його бік.
"Робота актора з режисером", - розповіла Вікторія Булітко.
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Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Дівчина з характером", "Вікторія як мініатюрна порцелянова іграшка витончена і жахливо мила", "А ти небезпечна", "яка красива і небезпечна", "Віка, ви просто як дівчинка - така струнка, життєрадісна. Дивлюся на Вас і радію", "Вікторія, найголовніше без фанатизму!", "Так, мало хто наважиться таку заміж взяти. А вже якщо попадеться сміливець, то живим точно не піде".
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