Як передає Politeka.net, Вікторія Булітко є відомою українською гумористкою. Також вона відома як актриса "Дизель шоу". Дівчина починала свою кар'єру в різних гумористичних проектах. Після цього Вікторія Булітко потрапила в команду КВН "Дівчата з Житомира", де виступала як співаюча актриса.

Так, цього разу гумористка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Вікторія Булітко у зеленій піжамі взялася за ніж і почала погрожувати оператору. Вона в позі ніндзі почала махати знаряддям в його бік.

"Робота актора з режисером", - розповіла Вікторія Булітко.

Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Дівчина з характером", "Вікторія як мініатюрна порцелянова іграшка витончена і жахливо мила", "А ти небезпечна", "яка красива і небезпечна", "Віка, ви просто як дівчинка - така струнка, життєрадісна. Дивлюся на Вас і радію", "Вікторія, найголовніше без фанатизму!", "Так, мало хто наважиться таку заміж взяти. А вже якщо попадеться сміливець, то живим точно не піде".

Раніше повідомлялося, зірка "Дизель шоу" Булітко в розкішній червоній сукні показала себе у всій красі: ефектні кадри

Також, зірку "Дизель шоу" Булітко схопив за шию її колега, з'явилося відео: "Гей ти, курка, давно хотів..."

Politeka розповідала, актори "Дизель шоу" Булітко в перуці та Крутоголов на рибалці заінтригували українців: "Про слона особливо..."