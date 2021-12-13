Как передает Politeka.net, Виктория Булитко является известной украинской юмористкой. Также она известная как актриса "Дизель шоу". Девушка начинала свою карьеру в разных юмористических проектах. После этого Виктория Булитко попала в команду КВН "Девчонки из Житомира", где выступала как поющая актриса.

Так, на этот раз юмористка опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Виктория Булитко в зеленой пижаме взялась за нож и начала угрожать оператору. Она в позе ниндзи начала махать орудием в его сторону.

"Работа актера с режиссером", — рассказала Виктория Булитко.

Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Девушка с характером", "Виктория как миниатюрная фарфоровая игрушка изящная и ужасно милая", "А ты опасна", "Какая красивая и опасная", "Вика, Вы просто как девочка - такая стройная, жизнерадостная. Смотрю на Вас и радуюсь", "Виктория, самое главное без фанатизма!", "Да, мало кто отважится такую замуж взять. А уж если попадется смельчак, то живым точно не уйдет".

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