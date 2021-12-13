Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 32-річний Андрій Задворний зазначив, що йому набридло виправдовуватися перед шанувальниками за свій вчинок.

«На щось я відповідаю, частіше стримуюся, гашу імпульс, іноді напишу і відразу стираю. Ніколи раніше у мене не було стільки внутрішнього імпульсу доводити, що я не верблюд. Внутрішньо розумію, що це абсолютно невдячне заняття - моя відповідь нічого не дасть і нікого не переконає. Правдою вважається те, що раніше і голосніше було заявлено», - зазначив Задворний, додавши, що йому нема в чому виправдовуватися.

За словами чоловіка, він живе своє життя так, як вважає за потрібне, і має право як закохуватися, так і розчаровуватися.

«Я не міг і не хотів приймати інших рішень, тому що в минулому я діяв так, як відчував правильним в той момент», - додав Задворний.

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