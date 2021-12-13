Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 32-летний Андрей Задворный отметил, что ему надоело оправдываться перед поклонниками за свой поступок.
«На что-то я отвечаю, чаще сдерживаюсь, гашу импульс, иногда напишу и сразу стираю. Никогда раньше у меня не было столько внутреннего импульса доказывать, что я не верблюд. Внутренне понимаю, что это абсолютно неблагодарное занятие - мой ответ ничего не даст и никого не переубедит. Правдой считается то, что раньше и громче было заявлено», - отметил Задворный, добавив, что ему не в чем оправдываться.
По словам мужчины, он живет свою жизнь так, как считает нужным, и имеет право как влюбляться, так и разочаровываться.
«Я не мог и не хотел принимать других решений, потому что в прошлом я действовал так, как чувствовал правильным в тот момент», - добавил Задворный.
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