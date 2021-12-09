Ведучий "Холостячки" Григорій Решетник опублікував відео, яким Підігрів чутки про розставання Злати Огневич з переможцем проєкту Андрія Задворним.

Як передає Politeka.net, Злата Огневич є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в міжнародному конкурсі Євробачення у 2013-му, де здобула 2 місце. Також вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", де перемогу здобув Андрій Задворний.

Так, цього разу ведучий "Холостячки" Григорій Решетник опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах він показав моменти з пост-шоу, на якому з'ясується, чи залишилася Злата Огневич з переможцем проекту Андрієм Задворним.

"Коли слова зайві...Завтра", - заінтригував Григорій Решетник.

Шанувальники шоу залишили безліч коментарів під відео: "Якщо все так, як показують, мені шкода. Хоча цей вибір для мене був не зрозумілий, мені все одно сумно...", "Так вже всі майже знають що вона не з Андрієм а з Максом. Їх не раз бачили разом", "Сумний анонс, сподіваюся це тільки анонс", "Я не дивитимусь цей цирк. Жаль, що Злата на це все підписалася".

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