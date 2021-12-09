Колишній учасник шоу "Холостячка" зі співачкою Златою Огневич, бізнесмен Максим Тарапата, прокоментував свій відхід з проекту у відвертому інтерв'ю.

Бізнесмен Максим Тарапата пішов з проекту, ставши одним з фаворитів глядачок, пише Politeka.net. Багато хто був упевнений, що саме цей учасник переможе, але він не дійшов до фіналу, увійшовши в трійку.

За словами Максима Тарапати, він не шкодує, що пішов у проект, адже, той приніс йому великий досвід, а також знайомства не тільки зі співачкою, а й з іншими успішними чоловіками.

Бізнесмен дав відверте інтерв'ю в Instagram. Зокрема, екс-учасник шоу поміркував, що йому не вистачило для перемоги.

"Я часто задавав собі це питання, але завжди повертався до того, що нічого ви б не змінилося, навіть якби я поводився по-іншому, тому що, у Злати були сильніші почуття до іншого чоловіка. Єдине, що я так для себе ще зробив певні висновки, і я дійсно був дуже сильно закоханий і в якісь моменти втрачав голову, але для побудови відносини все-таки важливо не втрачати свої межі. Важливо, що Ви у відносинах зближувалися з двох сторін, щоб не було такого, коли одна людина щира, але тим не менш віддається більше відносинам", - розповів Максим Тарапата.

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