У пост-шоу "Холостячки" стало відомо, що відносини Злати Огневич і Андрія Задворного не склалися – пара розлучилася, у важку хвилину поруч опинився інший учасник шоу.

Як повідомляє Politeka.net, артистка зізналася, що помилилася з вибором чоловіка. Вона була закохана і не помічала очевидних речей. Іммено фаворит шоу Макс Тарапата підтримав виконавицю після хворобливого розриву з Андрієм Задворним.

Злата і Андрій після проекту продовжили спілкування. Разом вони конспірувалися, щоб вийти прогулятися на вулицю, ходили в ресторани і багато спілкувалися. Але через три місяці Андрій Задворний кинув Злату Огневич, пояснивши це тим, що його почуття охололи.

Златі в той період було дуже важко, але її підтримкою несподівано став Макс Тарапата. Зараз Злата Огневич і фаворит шоу разом ходять на прогулянки, багато спілкуються і навіть бувають на побаченнях, як сказала сама Злата. Але поки не поспішають, а просто насолоджуються часом разом і називають свої відносини – дружба, хоча не виключають, що між ними момуть у майбутньому закрутитись стосунки.

Спільне фото зі Златою і Максом опублікував ведучий проекту Григорій Решетник з неоднозначним підписом:"Злата Тарапата або Тарапата Злата".

Користувачі Мережі сподіваються, що між Златою і Максимом можуть зав'язатися справжні стосунки, а не тільки дружба: "Вони навіть схожі", "Вони дуже красива пара", "Красиві будуть дітки", "Нехай будуть щасливі".

Нагадаємо, що Злата Огневич відправила учасників " Холостячки "на детектор брехні.

Також Politeka писала, що Огневич не змогла приховати почуття до учасника "Холостячки".

Як Politeka повідомляла, що Огневич влаштувала "концерт" на ескалаторі.