Як пише Politeka.net, 43-річна Ані Лорак засвітилася на вулиці в теплій куртці і шапці. На обличчі у співачки красувався ідеальний макіяж, який зробив її схожою на голлівудську красуню. Артистка похвалилася снігом, який випав в Росії, де вона зараз знаходиться.

"Зима цього року неймовірно красива. А у Вашому місті вже випав сніг?",- підписала фото зірка.

В коментарях Ані Лорак залишили масу приємних слів.

"Ви така красива! Ваша посмішка піднімає настрій навіть у найважчі моменти", "Божечки, що за принцеса така? Ваша посмішка-це найкраще, що може бути, особливо після важкого дня на початку тижня!", "Вааау, ви як королева з зимової казки!", "Яка ви чудова. Ангел!", "Яка ви у нас гарна снігуронька!", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ані Лорак похвалилася підтягнутою фігуркою в короткому топі:"тримаю баланс".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак у вбранні з прозорою спідницею покрасувалася на сцені: "Шик, блиск, захват".

Також Politeka писала, що Ані Лорак зачарувала виглядом у прозорій сукні: "з таким чудовим образом...".