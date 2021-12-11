Співачка Кароліна Куєк (Ані Лорак) показала неймовірний образ для червоної доріжки, де отримала нагороду за свою пісню "Наполовину".

Як пише Politeka.net, Ані Лорак є популярною вітчизняною артисткою. Зірка нещодавно випустила новий альбом"я жива". За пісню" Наполовину "з цієї збірки артистка отримала нагороду"Золотий грамофон". Зірка показала ефектний образ для червоної доріжки, опублікувавши його в Instagram.

На фото зірка була в прозорій сукні і шубці. В руках Лорак тримала нагороду, позуючи на тлі фотозони.

"Щаслива, що у ваших серцях відгукнулася ця драматична історія! Золотий грамофон за пісню «НАПОЛОВИНУ» з альбому #ЯЖива

Спасибі авторам, які так тонко передали мої почуття і вам, мої дорогі слухачі, за те, що голосували", - написала Лорак.

Алан Бадоєв відразу прокоментував фотографію:"красива".

Фанати поставили понад 44 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ми вас вітаємо! Ви гідні цього«,»з таким чудовим чином дуже гармонійно б виглядала нагорода "Grammy". Ви як завжди були найкрасивішою і ошатною. Від душі вітаю вас з нагородою! Абсолютно заслужено, ця пісня назавжди в серці", "Спасибі вам за цю чуттєву і шалено красиву пісню".

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