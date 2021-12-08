Кароліна Куєк (Ані Лорак) показала фігуру в спортивному міні, захопивши фанатів у себе на сторінці в Instagram.

Як пише Politeka.net, Ані Лорак - популярна українська співачка, яка поїхала будувати кар'єру в Росії. Артистка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Кароліна була в спортивному вузькому міні. Зірка стояла біля гантелей і взяла одну з них в руку.

"Тримаю баланс в останній місяць року, що минає. До Нового Року залишилося три тижні

А як ви готуєтеся до зустрічі 2022-го?",- написала Ані Лорак.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Теж тримаємо баланс", "Просто принадність", "Форма вогонь", "шикарна фігура", "Вау, просто богиня", "у відмінній формі, розумничка ти найкраща", " Кароліна,у Вас шикарна фігура, як часто в залі займаєтеся?", "Прекрасна, вам дуже йде синій", " як же вам йде синій колір, Кароліночка!

Така шикарна красуня, а яка фігурка шикарна!!! Браво!!!".

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