Кароліна Куєк (Ані Лорак) показала фігуру в спортивному міні, захопивши фанатів у себе на сторінці в Instagram.
Як пише Politeka.net, Ані Лорак - популярна українська співачка, яка поїхала будувати кар'єру в Росії. Артистка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому фото Кароліна була в спортивному вузькому міні. Зірка стояла біля гантелей і взяла одну з них в руку.
"Тримаю баланс в останній місяць року, що минає. До Нового Року залишилося три тижні
Алла Пугачова бовтнула, чи збирається ще заміж після Галкіна: "Є чим пишатися"
Розбився військовий вертоліт з главою штабу оборони, багато жертв і постраждалих: кадри з місця аварії
Нацбанк вводить в обіг нові 5 гривень, як виглядають: "Може, на китайську валюту перейдемо?"
"Таємна дружина" Олега Винника зачарувала його "вовчиць" силою посмішки: "Як у казці"
Учасниця шоу "Маска" знепритомніла перед виходом на сцену: "Всі сміялися, окрім..."
А як ви готуєтеся до зустрічі 2022-го?",- написала Ані Лорак.
Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:
"Теж тримаємо баланс", "Просто принадність", "Форма вогонь", "шикарна фігура", "Вау, просто богиня", "у відмінній формі, розумничка ти найкраща", " Кароліна,у Вас шикарна фігура, як часто в залі займаєтеся?", "Прекрасна, вам дуже йде синій", " як же вам йде синій колір, Кароліночка!
Така шикарна красуня, а яка фігурка шикарна!!! Браво!!!".
Нагадаємо, Ані Лорак перед зйомками засвітила опухле обличчя, спантеличивши виглядом
А ще Politeka повідомляла, що Лорак в леопардовій міні-сукні покрасувалася поруч з Кіркоровим і Ротару на новорічному вогнику
Також Politeka писала, що Лорак поруч з донькою розсекретила сімейне свято