Відома співачка Ані Лорак в ефектному вбранні показала яскраві кадри з виступу на російській премії "Золотий грамофон".

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Ані Лорак, яка після розлучення з турецьким чоловіком остаточно перебралася до Москви, поділилася в Instagram яскравими кадрами з виступу на російській премії. До слова, зірка отримала нагороду "Золотий грамофон" за свою пісню "Наполовину", про що повідомила раніше.

На нових фотографіях Ані відображена на сцені під час виступу, поруч з нею видно артистів шоу-балету. Перед камерою зірка з'явилася в розкішній напівпрозорій сукні, яка ідеально лягла по фігурі, підкреслюючи струнку талію і пружні принади. Для виходу в люди зірка приміряла і нову зачіску, її волосся тут прямі в строгому каре, а на обличчі яскравий сценічний макіяж.

У коментарях до публікації шанувальники почали розхвалювати образ Лорак, засипаючи її компліментами: "Неймовірна! Дуже красива! Королева!", "Неймовірний образ", "Дуже красивий і сильний номер вийшов", "Шикарна!", "Дуже сподобався образ і номер. Вітаю з заслуженим грамофоном", "Яка неймовірна. Шик, блиск, захват", "Шикарна, вітаю з перемогою!", "Яке витончене плаття, і ви чудова. Красуня, Кароліна", "Як все красиво, чарівна Діва. Поздоровляю!", "Розкішний образ".

Нагадаємо, Ані Лорак заворожила виглядом у прозорій сукні на червоній доріжці: "З таким чудовим образом...".

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