Відома українська співачка Наталія Могилевська, яка була головною суддею в шоу "Співають всі", поділилася з українками цінною порадою.

Як пише Politeka.net, в Instagram Наталія Могилевська засвітилася в ефектному домашньому костюмі.

"Закликаю тебе! Викинь свій старий халат. Знаєте золоте правило кожної дівчини? Красиво виглядати потрібно скрізь! Одні доношують вдома старі спортивки, інші зловживають халатами, а ці всі речі вбивають нашу самооцінку. Для будинку я завжди вибираю комфортні, але...красиві речі", - зазначила Могилевська, додавши, що їй не хочеться знімати свій новий костюм.

У коментарях артистці залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики. Багато шанувальниць відзначили, що такі наряди не для простих домогосподарок.

"Тааак! Відбивні в ньому не посмажиш!", "Ну да. За наші зарплати тільки й купувати такі костюми", "Наташа, класно виглядаєш", "Наскільки можна бути такою прекрасною?", "У домашньому костюмі і на підборах", "Миленько!", "Ну так, якщо вдома нічого не робити, то можна і в усьому новому вбратися і ходити", - пишуть користувачі Мережі.

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