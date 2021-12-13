Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая была главной судьей в шоу "Співають всі", поделилась с украинками ценным советом.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Наталья Могилевская засветилась в эффектном домашнем костюме.

«Призываю тебя! Выброси свой старый халат. Знаете золотое правило каждой девушки? Красиво выглядеть нужно везде! Одни донашивают дома старые спортивки, другие злоупотребляют халатами, а эти все вещи убивают нашу самооценку. Для дома я всегда выбираю комфортные, НО...красивые вещи», - отметила Могилевская, добавив, что ей не хочется снимать свой новый костюм.

В комментариях артистке оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики. Многие поклонницы отметили, что такие наряды не для простых домохозяек.

«Даааа! Отбивные в нем не пожаришь!», «Ну да. За наши зарплаты только и покупать такие костюмы», «Наташа, классно выглядишь», «Насколько можно быть такой прекрасной?», «В домашнем костюме и на каблуках», «Миленько!», «Ну да, если дома ничего не делать, то можно и во всем новом нарядиться и ходить», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Наталья Могилевская в платье с вырезом не смогла сдержать эмоций: «Спасибо вам…».

Как сообщала Politeka, Могилевская засветила праздничные декорации: "У меня уже...".

Также Politeka писала, что Могилевская впечатлила видом в стразах и юбке с эффектным разрезом: "До дна".