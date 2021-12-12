Співачка Наташа Могилевська показала, як вже святкує Новий Рік, поділившись фото на своїй сторінці в Instagram.

Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська є популярною вітчизняною артисткою і продюсером. Зірка нещодавно була головною суддею в шоу" Співають всі", де вже оголосили про кастинг для другого сезону. Не забуває Наталя і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Могилевська з'явилася в білому вбранні. Зірка стояла біля столу з білою маленькою ялинкою. Також у свічниках стояли дві великі свічки. А біля новорічного дерева розмістилися дві фігурки. Наталя посміхалася, демонструючи розкішний образ.

"У мене вже Новий Рік. А у вас?",- написала Могилевська.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Краса яка. І фоточка ніжна", "у нас теж", "Краса", "як красиво", "дуже ніжне фото", "теж ялинку нарядили", "у нас теж", "а у нас ще немає, він буде з 31 на 1-е".

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