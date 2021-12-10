Відома продюсер і українська співачка Наталія Могилевська, яка була головним суддею в шоу "Співають всі", вразила видом на червоній доріжці.

Як передає Politeka.net, Наталія Могилевська є популярним українським продюсером і співачкою. Також вона була головним суддею серед зоряної сотні на шоу "Співають всі".

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Наталія Могилевська засвітилася на червоній доріжці в шикарному вбранні. Вона вбралася в чорну сукню з розрізом до стегна. Також свій образ співачка доповнила червоним екстравагантним піджаком. На відео вона тримає нагороду, яку отримала за свою пісню "До дна", її визнали піснею року.

"Пісня року "До дна". Спасибі!",— подякувала за нагороду Наталія Могилевська.

"Приймаю привітання", — додала співачка.

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