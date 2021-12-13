Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Марічка Падалко розповіла, що у неї відбулася неприємна розмова з продавщицями на касі, які песимістично поставилися до нововведення з платними пакетами.
"Оскільки залишається важливе практичне питання - "а з чим ходити в магазин", то я хочу трохи цим постом допомогти всім нам, покупцям. Отже, я пропоную всім виробникам еко-сумок для овочів і фруктів розрекламувати свій товар під цим постом. Відразу зауважу, що перший страх покупців, яким доведеться відмовитися від пластикових пакетів, доведеться платити за «вагу» сумки. Тому вони, очевидно, повинні бути "легкими" , в той же час надійними і міцними", - зазначила Падалко, продемонструвавши свої екологічні сумочки.
Нагадаємо, що Марічка Падалко похвалилася відпочинком в Єгипті: "Перевищила наші очікування".
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Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко вразила новорічним образом: "відпочинок не додав кг і см".
Також Politeka писала, що Марічка Падалко зізналася, чому відпочивала з родиною за кордоном вперше за 10 років.