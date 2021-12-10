Ведуча телеканалу 1+1 Марічка Падалко показала ефектний новорічний образ, порадувавши українців виглядом.

Як пише Politeka.net, Марічка Падалко є успішною вітчизняною телеведучою. Зірка нещодавно була на відпочинку в Єгипті разом з дітьми, але вже повернулася і показала розкішний образ для новорічного інтерв'ю, показавши фото в Instagram.

На фото Марічка була в класній сукні з невеликим декольте. Зірка посміхалася, вражаючи видом біля новорічних вогнів.

"Поцупили" дерево "в програми"твій вечір". Записали новорічне інтерв'ю для сайту ТСН, напланували новорічні сюжети.

Новий Рік все ближче)? Неначе вчора 2020-й проводжали", - написала Марічка.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Кралечка", "відпочинок не додав кг і СМ. ви неймовірна", " Ну як можна бути такою красунею?", "У Марічки передноворічний настрій".

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