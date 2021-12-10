Ведуча телеканалу 1+1 Марічка Падалко показала ефектний новорічний образ, порадувавши українців виглядом.
Як пише Politeka.net, Марічка Падалко є успішною вітчизняною телеведучою. Зірка нещодавно була на відпочинку в Єгипті разом з дітьми, але вже повернулася і показала розкішний образ для новорічного інтерв'ю, показавши фото в Instagram.
На фото Марічка була в класній сукні з невеликим декольте. Зірка посміхалася, вражаючи видом біля новорічних вогнів.
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Новий Рік все ближче)? Неначе вчора 2020-й проводжали", - написала Марічка.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Кралечка", "відпочинок не додав кг і СМ. ви неймовірна", " Ну як можна бути такою красунею?", "У Марічки передноворічний настрій".
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