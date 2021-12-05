Відома телеведуча, зірка телеканалу "1+1" Марічка Падалко, яка вперше за 10 років поїхала у відпустку зі своєю сім'єю, розповіла про свої пригоди.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram телеведуча опублікувала фото біля єгипетських пірамід.

"Каїр і піраміди. Це те, заради чого ми в Єгипті вибрали саме Хургаду для відпочинку, а не Шарм. І ця екскурсія навіть перевищила наші очікування, тому що у нас в родині два історика: Єгор – за освітою і Міха – за покликанням. "Та це просто-як підручник всесвітньої історії 6 класу" - сказав хтось із наших дітей, Коли ми були вже в єгипетській столиці", - поділилася враженнями Падалко.

За її словами, подорож до Каїра дуже виснажлива, тому туди варто вирушати тільки з дорослими дітьми. Поїздка зайняла у них цілу добу.

«Ми вибрали подорож з відвідуванням Національного історичного музею – там зал Тутанхамона - його маска і його саркофаг, і всі найвідоміші реліквії Стародавнього Єгипту», - розповіла телеведуча.

Вона додала, що Каїр можна вважати справжнім дзеркалом арабського світу.

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