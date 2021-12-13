Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Христина Решетник розповіла, що деякі банки мають приховані комісії.

"Недавно згадували з коханим, як 13 років тому ми вперше поїхали разом за кордон і як дивувалися, щоб аби взяти напрокат авто, чи поселитися в готелі, потрібно було мати з собою банківську карту. Для нас це була диковинка. Зараз цим вже нікого не здивуєш і всі розрахунки чи покупки можна зробити за лічені хвилини навіть онлайн. Готівка відійшла на задній план, а основна частина грошей зберігається саме на картках. І от, користуючись карткою, для мене важливо знати, що я не плачу зайвих комісій при закупах", - поділилася своїм досвідом Христина Решетник.

За словами Решетник, багато банків беруть комісію за конвертацію, якщо розраховуватися гривневою карткою за товари у валюті. Вона порадила українцям звертати на це увагу.

Нагадаємо, що Христина Решетник показала, з ким у неї зв'язок, чоловік не став мовчати: "навіть...".

Як повідомляла Politeka, Христина Решетник розчулила сімейними фото без чоловіка: "а тато де?".

Також Politeka писала, що Христина Решетника похвалилася талантом 4-річного сина: "вийде на велику сцену".