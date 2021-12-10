Христина Решетник, дружина ведучого шоу "Україна має талант" і "Холостячка" Григорія Решетника, зачарувала новим фото і зробила несподіване зізнання.

32-річна Христина, яка ось уже 11 років одружена з Григорієм, поділилася свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net. У кадрі дівчина постала з молодшою дитиною - Олександрові тільки виповнився рік, а всього у них з чоловіком троє синів.

Дружина Решетника нещодавно повернулася з прес-туру до Аруби. У підписі вона зізналася, чого боїться: "Alex Reshetnik 😍 у нас з ним якийсь особливий зв'язок ❤️ Поки я була відсутня, я знаєте, за що переживала найбільше))) за те, що карапуз мене забуде 😝 😭 🤪 Причому це кожен раз відбувається, коли я залишала хлопців на батьків. Думаю, ось, повернуся і все - не згадає, не поцілує))) У когось це теж так буває?)))"

Проте, малюк впізнав маму, чому Христина несказанно рада: "А потім бачиш, як він рученятами відразу ж міцно обіймає і все – хуххх, відпустило! І так добре відразу ❤️🤗. Це - найпрекрасніше відчуття на світі! Любити своїх дітей і отримувати те ж саме від них😘 😘".

Першим пост прокоментував Решетник.

"Навіть зачіски схожі😁 😘 😘", - написав він.

А інші користувачі засипали дружину ведучого "Україна має талант" компліментами:

"пожалійте бабусь і дідусь 😂 дайте їм трошки перепочинку"; "які ви прекрасні, які посмішки, милуюся вами🥰"; "добре, що батьки доглядають"; "у всіх Мам так ❤️"; "На маму схожий... 😍"; "Мамина булочка🙃 💖"; "Я теж думаю, як можна маму за тиждень забути?)".

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