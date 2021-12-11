Дружина ведучого "Холостячки" і "Україна має талант" Григорія Решетника Христина похвалилася акторськими здібностями свого сина, показавши його перед виступом.
Як пише Politeka.net, Христина Решетник ростить трьох синів у шлюбі з відомим телеведучим.
Остання дитина Олександр з'явилася на світ в листопаді 2020 року, йому недавно виповнився рік. Іван і Дмитро постарше – одному 8 років, іншому - чотири роки.
Діма навчається акторській майстерності і сьогодні він вийде на велику сцену в Жовтневому палаці. Хлопчик братиме участь у виставі «Лускунчик і Дісней». Про це радісна мама повідомила фоловерам в Instagram, показавши два знімки. Один зроблений в автомобілі, інший - перед репетицією.
Гастролююча по Росії Loboda несподівано отримала українську нагороду: "Всі аж повистрибували"
Потужний вибух забрав життя 12 людей: кадри з місця НП і перші подробиці
MARUV розохотила українців, заговоривши про цензуру в панчохах і корсеті: "Люди повинні..."
Українець нещадно розправився з вагітною дружиною, спливли подробиці: "10-річна дочка побачила..."
Овдовіла Ротару отримала пропозицію руки і серця, як це було: "Такі листи..."
"Як думаєте, яка у Дімулі роль?",- звернулася вона до своїх підписників.
Нагадаємо, дружина ведучого" Холостячки " Решетника зворушила зверненням до маленького сина
Також Politeka писала, що дружина ведучого "Холостячки" Решетника показала, чим займається на екзотичному острові
А ще Politeka повідомляла, що дружина ведучого "Україна має талант" Решетника в купальнику дозволила поглянути на красу