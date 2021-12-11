Дружина ведучого "Холостячки" і "Україна має талант" Григорія Решетника Христина похвалилася акторськими здібностями свого сина, показавши його перед виступом.

Як пише Politeka.net, Христина Решетник ростить трьох синів у шлюбі з відомим телеведучим.

Остання дитина Олександр з'явилася на світ в листопаді 2020 року, йому недавно виповнився рік. Іван і Дмитро постарше – одному 8 років, іншому - чотири роки.

Діма навчається акторській майстерності і сьогодні він вийде на велику сцену в Жовтневому палаці. Хлопчик братиме участь у виставі «Лускунчик і Дісней». Про це радісна мама повідомила фоловерам в Instagram, показавши два знімки. Один зроблений в автомобілі, інший - перед репетицією.

"Як думаєте, яка у Дімулі роль?",- звернулася вона до своїх підписників.



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