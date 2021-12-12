Дружина популярного телеведучого, зірки шоу "Україна має талант" і "Холостячка" Григорія Решетника Христина показала всіх своїх дітей в новорічних нарядах.

Як передає Politeka.net, в Instagram жінка опублікувала фото біля ялинки, на якому зібрала всіх своїх синів. Дітей Христина нарядила в тематичні святкові светри.

"Ну все, передсвятковий період офіційно у мене стартував. Боже, як же я люблю цей запах мандарина, прикрашання ялинки, сміх дітей, зустрічі з рідними за одним столом і вибір подарунків до свят! Навіть сніг по коліно люблю, тому що без нього відчуття свята – зовсім не те", - поділилася своїми враженнями блогерка.

У коментарях зірковій родині залишили масу приємних слів.

"Ну просто love", "У всіх лук супер", "Яка краса, з наступаючим Новим роком", "ви дуже хороша сім'я", "взагалі ви всі дуже круті. Ваня мега крутий", "які милі", "а тато де?",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Христина Решетник розповіла, що довелося пережити з дітьми вночі: "ще те випробування".

А ще Politeka писала, що Христина Решетник похвалилася талантом 4-річного сина: "вийде на велику сцену".

Також Politeka повідомляла, що Христина Решетник показала, з ким у неї особливий зв'язок.