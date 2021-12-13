Як пише Politeka.net, Ульянова вразила шанувальників ефектним знімком, який запостила в своєму Instagram на ніч дивлячись.
Після фіналу "Холостяка" Ульянова майже відразу розлучилася з головним героєм 10-го сезону Максом Михайлюком. З тих пір колишня гімнастка активно розвиває свій блог, а тепер ще й пробує собі в якості ведучої.
Ульянова часто ділиться з шанувальниками фото, на яких позує в спокусливих образах. На цей раз на знімку дівчина була одягнена в чорний піджак. При цьому на ній не було ні штанів, ні спідниці. Даша стояла, закинувши ногу в туфлі на огорожу і кокетливо поправляючи волосся.
Особливої атмосферності знімку надав дим, який заповнював кадр.
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Шанувальник Ульянової не змогли пройти повз такого фото.
"Даша! Ти карколомна дуже круто!", "На аву", "Прекрасна", "неймовірна", "Огнище", "Ні, ну це ж пожежа якась. Даша, ну бомба просто", - пишуть люди.
Нагадаємо, Ульянова з "Холостяка" попрацювала над зовнішністю і показала, що вийшло.
Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Ульянова розповіла, як змінилося її життя після проекту.
Також Politeka писала, що Даша Квіткова і Ульянова з "Холостяка" висловилися про вибір Злати Огневич.