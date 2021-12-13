Переможниця 10-го сезону шоу "Холостяк" Даша Ульянова, яка зараз працює на телебаченні, показала спокусливий образ у піджаку.

Як пише Politeka.net, Ульянова вразила шанувальників ефектним знімком, який запостила в своєму Instagram на ніч дивлячись.

Після фіналу "Холостяка" Ульянова майже відразу розлучилася з головним героєм 10-го сезону Максом Михайлюком. З тих пір колишня гімнастка активно розвиває свій блог, а тепер ще й пробує собі в якості ведучої.

Ульянова часто ділиться з шанувальниками фото, на яких позує в спокусливих образах. На цей раз на знімку дівчина була одягнена в чорний піджак. При цьому на ній не було ні штанів, ні спідниці. Даша стояла, закинувши ногу в туфлі на огорожу і кокетливо поправляючи волосся.

Особливої атмосферності знімку надав дим, який заповнював кадр.

Шанувальник Ульянової не змогли пройти повз такого фото.

"Даша! Ти карколомна дуже круто!", "На аву", "Прекрасна", "неймовірна", "Огнище", "Ні, ну це ж пожежа якась. Даша, ну бомба просто", - пишуть люди.

Нагадаємо, Ульянова з "Холостяка" попрацювала над зовнішністю і показала, що вийшло.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Ульянова розповіла, як змінилося її життя після проекту.

Також Politeka писала, що Даша Квіткова і Ульянова з "Холостяка" висловилися про вибір Злати Огневич.