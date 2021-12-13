Победительница 10-го сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова, которая сейчас работает на телевидении, показала соблазнительный образ в пиджаке.

Как пишет Politeka.net, Ульянова впечатлила поклонников эффектным снимком, который запостила в своем Инстаграм на ночь глядя.

После финала «Холостяка» Ульянова почти сразу рассталась с главным героем 10-го сезона Максом Михайлюком. С тех пор бывшая гимнастка активно развивает свой блог, а теперь еще и пробует себе в качестве ведущей.

Ульянова часто делится с поклонниками фото, на которых позирует в соблазнительных образах. На этот раз на снимке девушка была одета в черный пиджак. При этом на ней не было ни брюк, ни юбки. Даша стояла, закинув ногу в туфле на ограждение и кокетливо поправляя волосы.

Особой атмосферности снимку придал дым, который заполнял кадр.

Поклонники Ульяновой не смогли пройти мимо такого фото.

«Даша! Ты сногсшибательная очень круто!», «На аву», «Прекрасная», «Невероятная», «Огнище», «Не, ну это же пожар какой-то. Даша, ну бомба просто», - пишут люди.

Напомним, Ульянова из "Холостяка" поработала над внешностью и показала, что получилось.

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Ульянова рассказала, как изменилась ее жизнь после проекта.

Также Politeka писала, что Даша Квиткова и Ульянова из "Холостяка" высказались о выборе Златы Огневич.