Як з'ясувалося, артисти знову працюють разом-цього разу над створенням спільної пісні, повідомляє Politeka.net. Про це стало відомо з нового поста на сторінці інді-поп гурту KADNAY, в якій разом з Каднаєм співає син креативного продюсера шоу «Танці з зірками» Олени Коляденко і шоумена Дмитра Коляденка, Пилип.
"У кожного всередині живе свій власний монстр. Ми хочемо випустити нашого на свободу…Ви готові до зустрічі з ним?...Що ти там приховуєш, Ліда?",- йдеться в публікації.
Спільна пісня артистів повинна вийти 17 грудня.
KADNAY і Ліда Лі також поділилися спільним фото. На знімку Дмитро і Філіп позували без сорочок, а Ліда була одягнена в ефектну чорну кофту з одним рукавом і відкритим плечем.
Шанувальники артистів прийшли в захват від новини про таку колаборацію.
Екс-суддя " Х-Фактора "Сосєдов виговорився про образу на Пугачову:" Могла б мені сказати..."
39-річний Андре Тан з самого ранку опинився під крапельницею: "Понеділок буває і таким"
Автобус злетів з траси, 18 жертв і 25 постраждалих: фото фатальних наслідків
Влад Яма після операції ховає половину обличчя: "Спасибі, що переживаєте"
Біда потрясла сім'ю Тетяни Чорновол, не стало близької людини: "Побачила, що не дихає..."
"Яка чудова новина", "нагадує Måneskin", "це походу буде щось щось. Чекаю з нетерпінням!", "Яке класне фото", - пишуть люди.
Нагадаємо, Діма Каднай вийшов з себе після питання про заробітки та умови на "Танцях з зірками".
Як повідомляла Politeka, Каднай відповів на чутки про роман з продюсером" Танців з зірками " Оленою Коляденко.
Також Politeka писала, що Діма Каднай вперше висловився щодо свого роману з відомою співачкою.