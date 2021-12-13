Співак Дмитро Каднай розповів про спільний проект з колишньою суперницею по "Танцях з зірками" Лідою Лі, поділившись ефектним спільним фото з виконавицею.

Як з'ясувалося, артисти знову працюють разом-цього разу над створенням спільної пісні, повідомляє Politeka.net. Про це стало відомо з нового поста на сторінці інді-поп гурту KADNAY, в якій разом з Каднаєм співає син креативного продюсера шоу «Танці з зірками» Олени Коляденко і шоумена Дмитра Коляденка, Пилип.

"У кожного всередині живе свій власний монстр. Ми хочемо випустити нашого на свободу…Ви готові до зустрічі з ним?...Що ти там приховуєш, Ліда?",- йдеться в публікації.

Спільна пісня артистів повинна вийти 17 грудня.

KADNAY і Ліда Лі також поділилися спільним фото. На знімку Дмитро і Філіп позували без сорочок, а Ліда була одягнена в ефектну чорну кофту з одним рукавом і відкритим плечем.

Шанувальники артистів прийшли в захват від новини про таку колаборацію.

"Яка чудова новина", "нагадує Måneskin", "це походу буде щось щось. Чекаю з нетерпінням!", "Яке класне фото", - пишуть люди.

Нагадаємо, Діма Каднай вийшов з себе після питання про заробітки та умови на "Танцях з зірками".

Як повідомляла Politeka, Каднай відповів на чутки про роман з продюсером" Танців з зірками " Оленою Коляденко.

Також Politeka писала, що Діма Каднай вперше висловився щодо свого роману з відомою співачкою.