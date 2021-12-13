Как выяснилось, артисты снова работают вместе – на этот раз над созданием совместной песни, сообщает Politeka.net. Об этом стало известно из нового поста на странице инди-поп группы KADNAY, в которой вместе с Каднаем поет сын креативного продюсера шоу «Танці з зірками» Елены Коляденко и шоумена Дмитрия Коляденко, Филипп.
«У каждого внутри живет свой собственный монстр. Мы хотим выпустить нашего на свободу…Вы готовы к встрече с ним?...Что ты там скрываешь, Лида?», - говорится в публикации.
Совместная песня артистов должна выйти 17 декабря.
KADNAY и Лида Ли также поделились совместным фото. На снимке Дмитрий и Филипп позировали без рубашек, а Лида была одета в эффектную черную кофту с одним рукавом и открытым плечом.
Поклонники артистов пришли в восторг от новости о такой коллаборации.
Экс-судья "Х-Фактора" Соседов выговорился об обиде на Пугачеву: "Могла бы мне сказать..."
Любимицу Вакарчука Соловий с трудом можно узнать после нового эксперимента с внешностью: кадры
39-летний Андре Тан с самого утра оказался под капельницей: "Понедельник бывает и таким"
Жену Евгения Кошевого из "Квартал 95" заподозрили в третьей беременности: появилась реакция
Илона Гвоздева вернется на "Танцы со звездами", но есть одно "но": "Я буду..."
«Какая замечательная новость», «Напоминает Måneskin», «Это походу будет что то нечто. Жду с нетерпением!», «Какое классное фото», - пишут люди.
Напомним, Дима Каднай вышел из себя после вопроса о заработках и условиях на "Танцях з зірками".
Как сообщала Politeka, Каднай ответил на слухи о романе с продюсером "Танців з зірками" Леной Коляденко.
Также Politeka писала, что Дима Каднай впервые высказался относительно своего романа с известной певицей.