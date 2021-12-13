Певец Дмитрий Каднай рассказал о совместном проекте с бывшей соперницей по «Танцям з зірками» Лидой Ли, поделившись эффектным совместным фото с исполнительницей.

Как выяснилось, артисты снова работают вместе – на этот раз над созданием совместной песни, сообщает Politeka.net. Об этом стало известно из нового поста на странице инди-поп группы KADNAY, в которой вместе с Каднаем поет сын креативного продюсера шоу «Танці з зірками» Елены Коляденко и шоумена Дмитрия Коляденко, Филипп.

«У каждого внутри живет свой собственный монстр. Мы хотим выпустить нашего на свободу…Вы готовы к встрече с ним?...Что ты там скрываешь, Лида?», - говорится в публикации.

Совместная песня артистов должна выйти 17 декабря.

KADNAY и Лида Ли также поделились совместным фото. На снимке Дмитрий и Филипп позировали без рубашек, а Лида была одета в эффектную черную кофту с одним рукавом и открытым плечом.

Поклонники артистов пришли в восторг от новости о такой коллаборации.

«Какая замечательная новость», «Напоминает Måneskin», «Это походу будет что то нечто. Жду с нетерпением!», «Какое классное фото», - пишут люди.

Напомним, Дима Каднай вышел из себя после вопроса о заработках и условиях на "Танцях з зірками".

Как сообщала Politeka, Каднай ответил на слухи о романе с продюсером "Танців з зірками" Леной Коляденко.

Также Politeka писала, что Дима Каднай впервые высказался относительно своего романа с известной певицей.