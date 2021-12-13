Як пише Politeka.net, колишній коханий Ксенії Мішиної опублікував в Instagram нарізку відео, в якому він проводить час з Огневич.

Раньше Еллерт і його друг, а в колишньому суперник на "Холостячці" Андрій Рибак запустили проект, в якому спільно коментували шоу "Холостячка", розбавляючи драму на екрані своїми жартами. У фінальному випуску до них приєдналася сама Злата Огневич, а разом з нею учасники проекту Дмитро Шевченко та Максим Тарапата.

У короткому ролику Еллерт показав, як вони з Огневич сміялися і жартували, Злата танцювала, а ще розповідала йому про смішні моменти на шоу.

"Жарко че-то стало", - вимовляє на відео Олександр після чергового нападу загального сміху.

У підписі до відео Еллерт додав, що вони з Рибак не планують продовжувати цей проект у майбутньому.

Шанувальники Олександра тут же відреагували.

"А Злата запальничка", "було круто! Я давно так не сміялася!", "Прекрасний огляд, на рідкість Злата ідеально вписалася", "Злата з вами щаслива", - пишуть люди.

Відзначимо, що після першого сезону «Холостячки» Еллерт якийсь час продовжував будувати відносини з Мішиною, проте влітку пара оголосила про розставання.

Сама Огневич після фіналу шоу також зовсім недовго провстречалась з його переможцем Андрієм Задворним, який кинув її всього через три місяці.

Нагадаємо, переможець "Холостячки" Олександр Еллерт поділився хвилюючими кадрами.

Як повідомляла Politeka, Еллерт після точки у відносинах з "холостячкою" Мішиною зачепив серйозну тему.

Також Politeka писала, що Еллерт показав, як насолоджується життям після розставання з "Холостячкою" Мішиною.