Как пишет Politeka.net, бывший возлюбленный Ксении Мишиной опубликовал в Инстаграм нарезку видео, в котором он проводит время с Огневич.

Ранее Эллерт и его друг, а в бывшем соперник на «Холостячке» Андрей Рыбак запустили проект, в котором совместно комментировали шоу «Холостячка», разбавляя драму на экране своими шутками. В финальном выпуске к ним присоединилась сама Злата Огневич, а вместе с ней участники проекта Дмитрий Шевченко и Максим Тарапата.

В коротком ролике Эллерт показал, как они с Огневич смеялись и шутили, Злата танцевала, а еще рассказывала ему о смешных моментах на шоу.

«Жарко че-то стало», - произносит на видео Александр после очередного приступа всеобщего смеха.

Судя по этим кадрам, Огневич уже не так сильно страдала после расставания с Задворным.

В подписи к видео Эллерт добавил, что они с Рыбаком не планируют продолжать этот проект в будущем.

Поклонники Александра тут же отреагировали.

«А Злата зажигалочка», «Было круто! Я давно так не смеялась!», «Прекрасный обзор, на редкость Злата идеально вписалась», «Злата с вами счастлива», - пишут люди.

Отметим, что после первого сезона «Холостячки» Эллерт какое-то время продолжал строить отношения с Мишиной, однако летом пара объявила о расставании.

Сама Огневич после финала шоу также совсем недолго провстречалась с его победителем Андреем Задворным, который бросил ее всего через три месяца.

Напомним, победитель "Холостячки" Александр Эллерт поделился волнительными кадрами.

Как сообщала Politeka, Эллерт после точки в отношениях с "холостячкой" Мишиной задел серьезную тему.

Также Politeka писала, что Эллерт показал, как наслаждается жизнью после расставания с "Холостячкой" Мишиной.