Победитель первого сезона реалити-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной юморист Александр Эллерт написал интересный пост в своем Instagram.

Как пишет Politeka.net 35-летний украинский юморист и сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт, который стал победителем реалити "Холостячка" с Ксенией Мишиной, но позже пара рассталась, написал любопытный пост в своем Instagram, задев философскую тему.

"Слышали о теории временных окон… заключается в том, что до определённого возраста человек открыт к чему-то новому, а потом "закрывает окно" и уже не так смело идёт на встречу новизне…

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Поэтому некоторые из нас отказываются слушать и принимать новую музыку, не готовы к экспериментам моды, стиснув зубы пробуют что-то необычное и часто не хотят узнавать новые вкусы… И зря! ",- написал Эллерт.

Поклонники поставили почти 3 тыс лайков на публикацию юмориста.

Ранее Politeka писала, что друг Эллерта и экс-участник "Холостячки" Рыбак разговорился о неприятностях с полицией: "Ожидание напрасно...".

Напомним, что Эллерт показал, как наслаждается жизнью после расставания с "холостячкой" Мишиной: "Лучшее достижение".

A еще Politeka сообщала, что Мишина после расставания с Эллертом показала себя в компании харизматичного красавца: "Мы пара".