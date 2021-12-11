Победитель шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт показал свою дочь, когда она переживала в очень важное для себя событие.
Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт является сценаристом "Квартал 95" и участвовал в шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Несмотря на победу отношения юморист не нашел. Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом сторис Александр показала дебют своей дочери-подростка Элины. Как оказалось, она никогда не вела мероприятия. И ей пришлось пройти "боевое" крещение в зале с 250 людьми.
"В нашей семье сегодня стресс... Эля первый раз ведет мероприятие.... Человек 250 в зале, но мы держимся. Есть свободные даты в декабре", - написал Эллерт.
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"Как дела?", - спросил Александр.
"Инсульт", - ответила дочь.
"Все хорошо, не волнуйся, все нормально", - ответил Эллерт.
Напомним, Эллерт после точки в отношениях с "холостячкой" Мишиной задел серьезную тему
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