Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук здивувала шанувальників своїми експериментами із зовнішністю. Виявилося, що зірка вирішила позбутися нарощених довгого волосся, і повернулася до своєї довжини стрижки, а також трохи змінила відтінок локонів.

У своїх Instagram-сторіс Анна показала кадри, як повертається додому з салону краси, де майстер попрацював з її зачіскою. Як видно, тепер в актриси коротші прямі волосся і інший відтінок пасом. При цьому артистка укладає волосся не рівно посередині, а на один бік, обсяг і довжина дозволяють це зробити.

У ролику Саліванчук також показала реакцію сина на її новий імідж. Вона зізналася, що Глібу не дуже сподобалися її нарощене волосся, проте, судячи з сторіс, тепер він задоволений виглядом актриси. "Мамо, ти така красива", - каже син Анни, коли вона входить у квартиру.

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