Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова - Анна Саливанчук поделилась главными правилами счастливой жизни.
Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук является известкой украинской актрисой театра и кино. Она прославилась благодаря своей роли в фильме "Свингеры". Также, известно, что она является женой известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова.
Так, на этот раз актриса поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анна Саливанчук позирует на камеру с белой розой в руках. Под этими фото она решила рассказать главные правила счастливой жизни.
"«Пока вы вспоминаете о прошлом или мечтаете о будущем, вы упускаете драгоценное время настоящего» — отрезвляющая цитата, правда?
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Но кто из нас действительно умеет ценить момент «здесь и сейчас», а не проживать его на автомате?
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Что значит – осознавать момент?
Осознанность – это способность человека мысленно и физически прочувствовать настоящий момент.
Концентрация - бич современного общества. Мы все куда-то бежим, достигаем и постоянно мечтаем о том будущем, в котором хотим быть. Или сожалеем о прошлых решениях.
Мы смотрим на жизнь других людей, знаем имена их мужа и детей, а еще какого цвета лак на ногтях. Но совершенно не чувствуем боль и усталость собственного тела.
Быть здесь и сейчас - самое настоящее проявления любви к себе.
Понимать степень важности дела, не переключаться с первостепенного на второстепенное. Чувствовать своё тело и понимать его потребности: голод, дискомфорт, боль, усталость и т. д.
Осознанно испытывать эмоции. Понимать, когда вы расстроены, когда находитесь «на взводе», когда подавлены и т. д.
Осознавание себя как уникальной личности среди множества других неповторимых людей избавляет от желания «навешивать ярлыки», давать непрошеные советы и делать замечания", — рассказала Анна Саливанчук.
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