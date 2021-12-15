Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук удивила поклонников своими экспериментами с внешностью. Оказалось, что звезда решила избавиться от наращенных длинных волос, и вернулась к своей длине стрижки, а также немного изменила оттенок локонов.

В своих Instagram-сторис Анна показала кадры, как возвращается домой из салона красоты, где мастер поработал с ее прической. Как видно, теперь у актрисы более короткие прямые волосы и другой оттенок прядей. При этом артистка укладывает волосы не ровно посредине, а на один бок, объем и длина позволяют это сделать.

В ролике Саливанчук также показала реакцию сына на ее новый имидж. Она призналась, что Глебу не очень понравились ее наращенные волосы, однако, судя по сторис, теперь он доволен видом актрисы. "Мама, ты такая красивая", - говорит сын Анне, когда она входит в квартиру.

Напомним, Жена продюсера "Квартал 95" в коротенькой юбке показала, как устраивает сама себе праздник: "Душа просит".

Как сообщала Politeka, Жена продюсера "Квартал 95" поделилась правилами счастливой жизни: "Пока вы вспоминаете о прошлом...".

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