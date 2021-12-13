Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова - Анна Саливанчук

Актриса Анна Саливанчук часто поучает украинцев в Инстаграм, рассказывая им, как нужно жить и искать счастье. Она прославилась благодаря своей роли в фильме "Свингеры". Также, известно, что она является женой известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, которого отказывается показывать в сети.

В этот раз Саливанчук решила высказаться, где можно найти вдохновение, когда душа нуждается в празднике.

«Всем нам в той или иной степени знакомо состояние, когда погрязли в болоте рутины и каждый наш день похож на предыдущий. А душа требует праздника, причём каждый день! Как вернуть себе энергию, желание жить и дышать полной грудью? В современном мире тема важная, как никогда.

Когда мы идём в новое, в развитие - мы наполняемся совершенно другой энергией. И именно эта энергия даёт нам инсайты, гениальные идеи и мы начинаем думать и действовать совершенно в ином ключе. Другими словами, мы растём. И этот самый рост сопровождается как раз внутренним подъемом, состоянием окрыленности и вдохновением.

Получается, что именно эта смесь из обыденного и нового способна дать нам состояние, когда мы готовы горы свернуть.

Поэтому старайтесь ставить себя в ситуацию, когда ежедневно вы соприкасаетесь с чём-то новым. С новой информацией, с новыми людьми, с новой едой в заведении, с новыми фильмами и книгами» - пишет Саливанчук.

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