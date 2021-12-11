Известная актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова - Анна Саливанчук показала в социальной сети, как обычно веселится по вечерам, когда дети наконец-то уходят спать.

Анна Саливанчук является популярной актрисой, которая ради новых ролей готова пойти и на смену образа. В недавних съемках ей предстояло сыграть роль, ради которой она сменила прическу и вплела длинные кудрявые локоны к своим волосам на целый месяц.

В этот раз Анна порезвилась дома, когда дети легли спать и у нее была свободная минута.

«Только знай, что утром два пацана есть захотят!» - пишет Анна под личными кадрами.

В своих видео она также показала, как веселилась перед зеркалом, приводила себя в порядок и любовалась фигурой в атласной пижаме с кружевными вставками. После этого она решила немного развлечься и приоделась.

Как обычно, акцент звезда сделала именно на декольте, ведь именно им и обращает на себя внимание обычно. Также Саливанчук сделала макияж и уложила волосы на одну стороны.

Причем недавно Саливанчук рассказала, как рыдала дома.

"Вчера не выходила в сторис… И знаете почему? Потому что ресурса не было. Уложила детей спать, забилась в подушку и рыдала. Плакала как дура! Полчаса. Опухли лицо, глаза.



А причина банальная. Я каждый день пишу и говорю вам о том, что нужно быть сильным, с высоко поднятой головой, добиваться, быть позитивным. Что так делать нельзя, как я делала вчера! ", — поделилась эмоциями Анна Саливанчук.

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