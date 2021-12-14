Відомий хореограф і танцюрист Влад Яма, який є суддею в шоу "Танці з зірками", вирішив показати себе після операції.

Як відомо, Влад Яма є популярним танцюристом і хореографом, який активно веде соціальні мережі. Тому чоловік часто викладає в мережі різні кадри зі свого життя і розповідає про себе, пише Politeka.net.

Яма прославився своєю участю на шоу" Танці з зірками", після чого став суддею цього проекту. Сам танцюрист починав з балету Олени Коляденко, в якому зміг проявити свій талант. Нещодавно хореограф опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram і розповів, що їздив до стоматолога на операцію.

Артист не розкривав подробиці, але вийшовши в ефір свого сторіс Instagram, йому довелося приховувати половину обличчя. Сьогодні він знову приховав обличчя і показав, як йде знімати дренаж.

"Йду до хірурга знімати дренаж, все за планом - набряк невеликий», - пише Яма.

Відзначити, Влад Яма ретельно стежить за зовнішністю, займаючись спортом, і намагаючись правильно харчуватися.

14 років тому артист сильно схуд через стреси і сильні навантаження на проекті "Танці з зірками", і вирішив звернутися до тренера, який призначив танцюристу спортивну дієту з великою місткістю білка.

Артист повернувся в нормальну вагу, а зараз він обмежує себе в харчуванні, і не визнає фруктових дієт. На думку хореографа, у фруктах багато цукру, тому неможливо схуднути.

Нагадавши, суддя "Танців з зірками" переніс операцію

А ще Politeka повідомляла про те, що суддя "Танців з зірками" Влад Яма хвалився, як веселиться з сином

Також Politeka писала, що суддю "Танців з зірками" Влада Яму переплюнули власний батько і син