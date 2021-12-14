Як відомо, Влад Яма є популярним танцюристом і хореографом, який активно веде соціальні мережі. Тому чоловік часто викладає в мережі різні кадри зі свого життя і розповідає про себе, пише Politeka.net.
Яма прославився своєю участю на шоу" Танці з зірками", після чого став суддею цього проекту. Сам танцюрист починав з балету Олени Коляденко, в якому зміг проявити свій талант. Нещодавно хореограф опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram і розповів, що їздив до стоматолога на операцію.
Артист не розкривав подробиці, але вийшовши в ефір свого сторіс Instagram, йому довелося приховувати половину обличчя. Сьогодні він знову приховав обличчя і показав, як йде знімати дренаж.
"Йду до хірурга знімати дренаж, все за планом - набряк невеликий», - пише Яма.
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Відзначити, Влад Яма ретельно стежить за зовнішністю, займаючись спортом, і намагаючись правильно харчуватися.
14 років тому артист сильно схуд через стреси і сильні навантаження на проекті "Танці з зірками", і вирішив звернутися до тренера, який призначив танцюристу спортивну дієту з великою місткістю білка.
Артист повернувся в нормальну вагу, а зараз він обмежує себе в харчуванні, і не визнає фруктових дієт. На думку хореографа, у фруктах багато цукру, тому неможливо схуднути.
Нагадавши, суддя "Танців з зірками" переніс операцію
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