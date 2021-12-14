Відома українська співачка і телеведуча, подружка і кума Дзідзьо Оля Цибульська, яка сьогодні святкує день народження, розповіла про важливу подію

Як передає Politeka.net, Ольга Цибульська сьогодні святкує день Народження і вирішила розповісти шанувальникам про найбільш знаменний подарунок.

Як виявилося, Цибульська є фанаткою серіалу "Секс у великому місті", в якому одну з провідних ролей зіграв Містер БІГ (Кріс Нот). І чоловік записав для співачки оригінальне привітання, чим зворушив її.

"У мене день народження!36-це і секс, і місто, і найближчі люди. Після привітання, яке я отримала вранці від моєї команди я зрозуміла-можливо все!! Виявилося, що саунд продюсер американського лейбла, з яким ми обговорюємо співпрацю, не тільки має зв'язок з моїм улюбленим серіалом, але і дружить з ним 🔥» - емоційно пише Цибульська.

"Привіт, Крихітка! Я чув, що ти готуєш кліп на свою пісню. Приїжджай в Нью-Йорк, у мене є свій рок-н-рол бар, хочу, щоб ти там заспівала. А ми будемо обсипати тебе пелюстками троянд. Ти порвеш цей світ, ти-головна киця. І це кажу тобі Я, містере БІГ. Хочу побажати тобі удачі, я б дуже хотів приїхати в Україну, якщо вийде-буду шукати твій концерт!» - висловив свої думки Кріс Нот.

Нагадаємо, зараз виходить продовження "Сексу у Великому Місті»: серіал про життя нью-йоркських подруг повертається на екрани через сімнадцять років після виходу останньої серії.

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