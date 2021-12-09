Известная украинская певица Оля Цибульская, которая является кумой исполнителя Dzidzio, поделилась фотографией из красного хода в необычном наряде; поклонникам не понравилось.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram певица Оля Цибульская опубликовала серию фотографий из красного хода. Так, на фото Цибульская была в светлом комбинезоне необычного пошива от известного бренда pico.ua, который основала жена ведущего актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Ксения.

Так, Цибульская предложила поклонникам оценить ее образ.

Большинство фанатов написали, что он не подходит певице: "Ужас ужасный! (((", "оценка: снимите это немедленно", "Вы такая классная, но этот лук явно не ваш", "К сожалению, подчеркнул все, что нужно скрыть 😢", " Оля, Вы классная🔥 Но этот лук бессмысленный) Для чего?", "П***ц, а не лук😞 такая красивая девушка, а так спаскудила свой вид. Стилиста надо заменить!", " Женщина, которая не имеет вкуса 😢😢😢", "В капроновых колготках и без трусов? 😱 ", "Вы мне нравитесь как артистка, но не надевайте больше таких брюк", " вы не видели что надеваете и когда выходили в зеркало даже не взглянули?) ", "Как перетянутый тюбик зубной пасты, не подходит вовсе".

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