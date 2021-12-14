Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Анна Трінчер звикла показувати своє життя перед камерами, щоб бути в центрі обговорень. Причому Трінчер виставляє і скандали напоказ.
Як відомо, деякий час назад Ганна і її мама з бабусею посварилися через пропозицію бойфренда зірки серіалу "Школа" Олександра Волошина.
Тоді на вечірці-сюрпризі з нагоди пропозиції стався скандал. Мамі артистки про вечірку, на відміну від бабусі, не сказали, оскільки вона була в Іспанії, і щоб ця подія точно залишилася в секреті. Але бабуся зателефонувала Жанні і про все розповіла. Тоді стався скандал.
Рідні люди не спілкувалися майже два місяці. Тепер у сторисах Тринчер показала, що їм все ж вдалося знайти спільну мову через довгий час. Артистка з нареченим приїхали до мами в гості.
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"Самий довгоочікуваний сніданок! Нарешті це сталося. Дорога, давай більше не будемо дурепами", - написала Тринчер.
Раніше ми писали, що українські артисти отримували нагороди від каналу "Україна" і "музичної платформи". На червоній доріжці з'явилася і Анна Трінчер, яка отримала нагороду за пісню року "по губах". На сторінці" Зіркового шляху " з'явилося фото знаменитості.
Нагадавши, Анна Трінчер хотіла підкорити публіку вбранням, але сильно зганьбилася
Також Politeka повідомляла, що Анна Трінчер показала найпотаємніше в мереживах перед дзеркалом
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