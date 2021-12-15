Як передає Politeka.net, нещодавно стартували зйомки популярного проєкту "Маска". Суть шоу в тому, щоб зіркові детективи вгадували, хто ховається за яскравими образами. Раніше оголосили, що новими суддями-детективами стали: Дзідзьо, Оля Полякова, Настя Каменських і Олег Винник, і також Андрій Данилко. Нещодавно судді розгадали персонажа, який ховався під маскою "Горила".
Так, на сторінці шоу "Маска" в Instagram опублікували нове відео. На кадрах представили розсекреченого персонажа шоу-горилу, якою виявилася співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк). На акаунті розповіли, що спільного виявилося між нею та Олегом Винником, і також Потапом.
"ПІДКАЗКИ ПРО TAYANNA
Цієї суботи свою маску зняла прекрасна Горила! Чи всі підказки ви розгадали?
Екс-суддя " Х-Фактора "Сосєдов виговорився про образу на Пугачову:" Могла б мені сказати..."
Полякова в кардинально новому образі з'явилася за ручку з екс-кавалером Огневич: "Не перший рік живу..."
Гострий на язик Сергій Притула підколів відомого ведучого на всю країну: "Не можна так любити гроші"
16-річний підліток збив на "зебрі" шестеро людей: що про нього відомо
"Вибачте, але ура": з "Майстер Шеф" несподівано вигнали одну з найсильніших учасниць
- Автора книги "Робінзон Крузо" звуть Даніель Дефо, як і сина співачки.
- На картинках були зашифровані назви пісень артистки.
- Потап, хоча і в сценічному образі, але все ж освідчився співачці під час дуетної пісні «Минає день».
- У Олега Винника є пісня "Танечка".
- DZIDZIO пройшов на 4 ефіри далі, ніж TAYANNA в шостому сезоні танцювального шоу", — розповіли на акаунті.
Раніше повідомлялося, Каменських вирішила висловитися про учасницю "Маски", яка цілувалася з Винником: "Я в шоці"
Також, Олег Винник на "Масці" злився в пристрасному поцілунку з відомою співачкою, яка в розлученні: "Це того варте"
Politeka розповідала, українці назвали своїх фаворитів на шоу "Маска" з Винником, Данилком і Поляковою: "Вболіваю за..."