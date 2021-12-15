На шоу "Маска" розповіли, що виявилося спільного у Горили з Олегом Винником і Потапом.

Як передає Politeka.net, нещодавно стартували зйомки популярного проєкту "Маска". Суть шоу в тому, щоб зіркові детективи вгадували, хто ховається за яскравими образами. Раніше оголосили, що новими суддями-детективами стали: Дзідзьо, Оля Полякова, Настя Каменських і Олег Винник, і також Андрій Данилко. Нещодавно судді розгадали персонажа, який ховався під маскою "Горила".

Так, на сторінці шоу "Маска" в Instagram опублікували нове відео. На кадрах представили розсекреченого персонажа шоу-горилу, якою виявилася співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк). На акаунті розповіли, що спільного виявилося між нею та Олегом Винником, і також Потапом.

"ПІДКАЗКИ ПРО TAYANNA

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На картинках були зашифровані назви пісень артистки.

Потап, хоча і в сценічному образі, але все ж освідчився співачці під час дуетної пісні «Минає день».

У Олега Винника є пісня "Танечка".

DZIDZIO пройшов на 4 ефіри далі, ніж TAYANNA в шостому сезоні танцювального шоу", — розповіли на акаунті.

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