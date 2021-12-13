Известный украинский певец Олег Винник работает детективом шоу "Маска", где вместе со зрителями и коллегами пытается разгадать личности, спрятанные под костюмами, например, Гориллы.

Олег Винник вместе с Дзидзьо, Андреем Данилко, Олей Поляковой и Настей Каменских пытаются угадать, кто прячется под масками в шоу, передает Politeka.net.

Во время передачи случаются разные ситуации, которые смешат зрителей. В частности, Олег Винник проявлял интерес к Горилле, неоднократно подходя к персонажу и целуя его.

В прошлую субботу выяснилось, что под маской скрывалась певица TAYANNA.

"Насколько же крутой персонаж Гориллы! И это я говорю совсем не потому, что с ней целовался 😁😁😁 В ее лице читается и недоумение, и какое-то непонимание. При этом оно не наглое, и не злое🐵 Я буду скучать по ней, а вы?", - написал Олег Винник, которого разлучили с его любимицей, ведь такой как она больше не будет на этом проекте.

"❤️❤️❤️я, тоже, поверь", "вауваувау 😍🔥🔥🔥", "Ты мне изменил…", "Почему это не я?", "Олег, ты наш красавчик,жду субботы.❤️❤️❤️", "ахаха,это было нереально 😹🔥", "Очень скучаем по ней. Она была НЕВЕРОЯТНОЙ ❤️❤️❤️", "Горилла была хорошим персонажем: воспитанной, отзывчивой, с хорошим голосом!", - написали пользователи Сети.

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