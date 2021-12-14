Любопытный момент произошел на шоу "Маска" с певцом Олегом Винником и персонажем Гориллой, что не на шутку взбудоражило Настю Каменских.

Последняя решила прокомментировать восьмой выпуск "Маски". Каменских написала в "сториз" в Инстаграм, какие эмоции вызвали у нее выступления героев, передает Politeka.net.

"Во-первых, я в шоке! От того, кто же скрывался под маской Гориллы😱 Только честно, вы догадывались? А еще от того, какие же красивые вчера были выступления всех масок. Это ВАУ😍", - не удержалась Настя.

К слову, Горилла исполнила на сцене шоу песню Firework певицы Кэти Перри. В ее номере участвовал звездный детектив Олег Винник. Его привязали к стулу со «взрывчаткой». Горилла успела спасти артиста, после чего они вместе зажигали на сцене, а закончился номер поцелуем Винника с участницей.

«Какие страсти на нашем шоу!», - распереживалась Каменских и это неудивительно, ведь по подсказкам организаторов шоу, в роли Кин-Конга мог быть и ее супруг рэпер Потап.

Звездные декетивы решили раскрыть именно эту маску. В костюме Гориллы скрывалась певица TAYANNA. Винник снова выбежал к ней на сцену со словами: "Слава Богу, что я с тобой целовался, Таня. Класс! Ну как так? Зато мы с тобой уже многое делали: я тебя одевал, мы вместе летели, целовались, обнимались".

Напомним, Олег Винник на "Маске" слился в страстном поцелуе с известной певицей, которая в разводе: "Это того стоило"

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