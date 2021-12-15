Как передает Politeka.net, недавно стартовали съемки популярного проекта "Маска". Суть шоу в том, чтобы звездные детективы угадывали, кто скрывается за яркими образами. Ранее объявили, что новыми судьями-детективами стали: Дзидзьо, Оля Полякова, Настя Каменских и Олег Винник, и также Андрей Данилко. Недавно судьи разгадали персонажа, который прятался под маской "Горилла".
Так, на странице шоу "Маска" в Инстаграм опубликовали новое видео. На кадрах представили рассекреченного персонажа шоу - Гориллу, которой оказалась певица TAYANNA (Татьяна Решетняк). На аккаунте рассказали, что общего оказалось между ней и Олегом Винником, и также Потапом.
"ПОДСКАЗКИ О TAYANNA
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- Автора книги «Робинзон Крузо» зовут Даниель Дефо, как и сына певицы.
- На картинках были зашифрованы названия песен артистки.
- Потап, хотя и в сценическом образе, но все же признался в чувствах певице во время дуэтной песни «Проходит день».
- У Олега Винника есть песня «Танечка».
- DZIDZIO прошел на 4 эфира дальше, чем TAYANNA в шестом сезоне танцевального шоу", — рассказали на аккаунте.
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