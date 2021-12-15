На шоу "Маска" рассказали, что оказалось общего у Гориллы с Олегом Винником и Потапом.

Как передает Politeka.net, недавно стартовали съемки популярного проекта "Маска". Суть шоу в том, чтобы звездные детективы угадывали, кто скрывается за яркими образами. Ранее объявили, что новыми судьями-детективами стали: Дзидзьо, Оля Полякова, Настя Каменских и Олег Винник, и также Андрей Данилко. Недавно судьи разгадали персонажа, который прятался под маской "Горилла".

Так, на странице шоу "Маска" в Инстаграм опубликовали новое видео. На кадрах представили рассекреченного персонажа шоу - Гориллу, которой оказалась певица TAYANNA (Татьяна Решетняк). На аккаунте рассказали, что общего оказалось между ней и Олегом Винником, и также Потапом.

"ПОДСКАЗКИ О TAYANNA

В эту субботу свою маску сняла прекрасная Горилла! Все ли подсказки вы разгадали?

Автора книги «Робинзон Крузо» зовут Даниель Дефо, как и сына певицы.

На картинках были зашифрованы названия песен артистки.

Потап, хотя и в сценическом образе, но все же признался в чувствах певице во время дуэтной песни «Проходит день».

У Олега Винника есть песня «Танечка».

DZIDZIO прошел на 4 эфира дальше, чем TAYANNA в шестом сезоне танцевального шоу", — рассказали на аккаунте.

Ранее сообщалось, Каменских решила высказаться об участнице "Маски", которая целовалась с Винником: "Я в шоке"

Также, Олег Винник на "Маске" слился в страстном поцелуе с известной певицей, которая в разводе: "Это того стоило"

Politeka рассказывала, украинцы назвали своих фаворитов на шоу "Маска" с Винником, Данилко и Поляковой: "Болею за..."