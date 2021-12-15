Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених роману Тіни Кароль і Дана Балана, опублікували чарівне фото цієї парочки. Виявилося, що вмілі шанувальники прифотошопили Дана до Тіни, вийшло вельми незвично.

За основу взяли знімок Кароль з її недавньої рекламної фотосесії, на ньому співачка лежить на животі в темному вбранні і елегантних босоніжках. Вона кокетливо закинула ніжки, на підошві босоніжка однієї з них стоїть келих, в який Дан Балан неначе наливає шампанське. У цей момент на обличчі співачки грайливий сміх, вона ніби дуріє.

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали обговорювати відредагований знімок: "Не можу. Дівчатка, ви чарівниці!", "Суботній вечір з сім'єю Балан", "О, так краще", "Ось таку рекламу потрібно було знімати", "Та ну я таю – це найкраща реклама", "Вау", "Лапулі", "Орігінальненько".

Нагадаємо, "Дан видалив це відео": в Мережі спливли кадри романтики Балана з дівчиною зовсім несхожою на Кароль.

Як повідомляла Politeka, Дан Балан приревнував Кароль у присутності Потапа, з'явилося відео: "Не розчаровуй мене".

Також Politeka писала, що Дан Балан схопився з місця, побачивши Кароль, з'явилося відео моменту: "Буду завжди з тобою".